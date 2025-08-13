Espírito Startups: confira as empresas que vão participar do 2º episódio do reality
Foto: Everton NunesNeste segundo episódio, as startups que entram na disputa são: Datasource Expert, Elementar Lab e Resos
No próximo sábado (16), vai ao ar o segundo episódio do reality Espírito Startups, exibido na TV Vitória/Record. O programa estreou com força total, reunindo inovação, criatividade e soluções de destaque no ecossistema capixaba. A exibição começa, às 14 horas, logo após o Balanço Geral.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
