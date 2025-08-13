Espírito Startups: confira as empresas que vão participar do 2º episódio do reality Foto: Everton NunesNeste segundo episódio, as startups que entram na disputa são: Datasource Expert, Elementar Lab e Resos Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Everton Nunes

No próximo sábado (16), vai ao ar o segundo episódio do reality Espírito Startups, exibido na TV Vitória/Record. O programa estreou com força total, reunindo inovação, criatividade e soluções de destaque no ecossistema capixaba. A exibição começa, às 14 horas, logo após o Balanço Geral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

De um gestor com 40 anos de carreira: administração se faz com pessoas

Futebol de base do ES mostra seu valor no cenário nacional

Dinheiro esquecido: 48 milhões de pessoas têm valores a receber de bancos; veja como consultar