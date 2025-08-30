Logo R7.com
RecordPlus
Espírito Startups: Greenway vence a 5ª temporada e ganha R$ 500 mil em prêmios

A startup, fundada em 2022, se destacou entre as nove participantes e conquistou o prêmio total de R$ 500 mil

Folha Vitória|Do R7

A 5ª temporada do Espírito Startups, primeiro reality show de inovação da TV capixaba, transmitido pela TV Vitória/Record, terminou com a consagração da Greenway como a grande vencedora. A startup, fundada em 2022, se destacou entre as nove participantes e conquistou o prêmio total de R$ 500 mil, que inclui investimento, consultoria e espaço de mídia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa vitória impressionante!

