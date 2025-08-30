Espírito Startups: Greenway vence a 5ª temporada e ganha R$ 500 mil em prêmios
Foto: Everton NunesA startup, fundada em 2022, se destacou entre as nove participantes e conquistou o prêmio total de R$ 500 mil, que...
A 5ª temporada do Espírito Startups, primeiro reality show de inovação da TV capixaba, transmitido pela TV Vitória/Record, terminou com a consagração da Greenway como a grande vencedora. A startup, fundada em 2022, se destacou entre as nove participantes e conquistou o prêmio total de R$ 500 mil, que inclui investimento, consultoria e espaço de mídia.

