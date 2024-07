Esporte Clube Sírio celebra a cultura árabe em evento especial

O Esporte Clube Sírio, por meio da Diretoria Cultural Árabe, apresentou a Tarde Árabe 2024, com o espetáculo "Fakher al Arabi", Orgulho Árabe, no dia 16 de junho (domingo), no Salão Nobre.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.