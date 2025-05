Esporte por Vitória leva manhã de atividades gratuitas para Itararé Basquete 3 x 3 é uma das modalidades disponíveis no Esporte por Vitória (Foto: Leonardo Silveira/PMV)A Prefeitura de Vitória realiza... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Basquete 3 x 3 é uma das modalidades disponíveis no Esporte por Vitória (Foto: Leonardo Silveira/PMV) Neste sábado (24), a Prefeitura de Vitória realiza mais uma edição do projeto Esporte por Vitória, desta vez no bairro Itararé, de 8 às 13 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atividades disponíveis!

Leia Mais em Folha Vitória:

Policial de folga reage à ameaça e suspeito morre em Anchieta

Universitária de 22 anos morre durante treino em academia; veja vídeo

Mais de 11 milhões fizeram consulta sobre INSS e total de 1,91 milhão identificou descontos