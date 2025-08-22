Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Esquema especial de segurança vai mobilizar 500 agentes no Vital

Foto: Sesp/DivulgaçãoVital 2025 deve reunir 40 mil pessoas no Sambão do Povo; cerca de 500 agentes estarão mobilizados para garantir...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) montou um esquema especial para o Vital 2025, que acontece nesta sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória. A expectativa é de que 40 mil pessoas participem da folia nos dois dias de evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a segurança do evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.