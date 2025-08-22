Esquema especial de segurança vai mobilizar 500 agentes no Vital
Foto: Sesp/DivulgaçãoVital 2025 deve reunir 40 mil pessoas no Sambão do Povo; cerca de 500 agentes estarão mobilizados para garantir...
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) montou um esquema especial para o Vital 2025, que acontece nesta sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória. A expectativa é de que 40 mil pessoas participem da folia nos dois dias de evento.
