Esquema especial de segurança vai mobilizar 500 agentes no Vital

Vital 2025 deve reunir 40 mil pessoas no Sambão do Povo; cerca de 500 agentes estarão mobilizados para garantir...

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) montou um esquema especial para o Vital 2025, que acontece nesta sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória. A expectativa é de que 40 mil pessoas participem da folia nos dois dias de evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a segurança do evento!

