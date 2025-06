Estádios com Cassinos: A Nova Fonte de Receita no Esporte Americano — e o que o Corinthians Pode Aprender com Isso Fonte: Wikimedia Commons Nos Estados Unidos, a integração entre esporte e entretenimento atinge novos patamares a cada temporada. Não... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h38 ) twitter

Nos Estados Unidos, a integração entre esporte e entretenimento atinge novos patamares a cada temporada. Não se trata mais apenas do que acontece dentro de campo ou da quadra — a experiência do torcedor é pensada como um evento completo, repleto de estímulos, consumo e inovação. Um dos movimentos mais marcantes dessa nova era é a presença de espaços dedicados a apostas esportivas e cassinos dentro dos próprios estádios. Times como os Washington Commanders (NFL) já contam com o “FanDuel Lounge”, onde os fãs podem fazer apostas e acompanhar os jogos em tempo real com conforto premium.

