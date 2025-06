Estado investe mais de R$ 4 milhões em modernização do Hospital Dr. Jayme Divulgação - SesaO Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu investimento do Governo do Estado. São R$ 4,4 milhões... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h16 ) twitter

Divulgação - Sesa O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está recebendo um investimento expressivo do Governo do Estado. São R$ 4,4 milhões destinados à substituição completa do sistema de climatização. Serão trocados quatro unidades de chiller, 12 moto-bombas e dois quadros elétricos de comando, garantindo mais eficiência, sustentabilidade e conforto para pacientes, acompanhantes e colaboradores.De acordo com o setor de Infraestrutura da unidade, os chillers atuais estão obsoletos, com comprometimento estrutural. “O fabricante já emitiu carta de descontinuidade do modelo, inviabilizando a reposição de peças e a manutenção adequada. Por isso, a troca é essencial para manter a operação do hospital”, explicou Gabriel Milanez, coordenador de Infraestrutura.

