Estado terá novo terminal portuário para exportar petróleo que vai gerar mais de 4 mil empregos

19/05/2025 - 19h36

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, apresentou os investimentos no novo terminal de Praia Mole. Crédito: Edu Kopernick O Estado vai ganhar um terminal portuário e com finalidade inédita. Será o novo Terminal de Granéis Líquidos (TGL) Praia Mole, na Serra. A estrutura básica já existe no local e vai ser adaptada para operações de petróleo ship to ship. Do mesmo modo, somente dois terminais fazem esse tipo de operação hoje no país, no Rio de Janeiro (Praia Grande e Porto de Açu). Nesse sentido, o navio chega com o petróleo das plataformas e transfere para um navio maior, que vai levar o produto para outros países.

Para mais detalhes sobre este investimento que promete transformar a economia local e gerar milhares de empregos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

