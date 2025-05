Estado vai investir R$ 38 milhões em energia renovável para órgãos e institutos do governo Contrato do serviço para contratação foi assinado pelo Governo do ES. Foto: FreepikContrato para o serviço foi formalizado e prevê... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h08 ) twitter

Contrato do serviço para contratação foi assinado pelo Governo do ES. Foto: Freepik Órgãos e institutos irão receber sistemas de geração de energia renovável do tipo solar fotovoltaica. A contratação do serviço para instalação dos sistemas tem valor total aproximado de R$ 38 milhões, com duração máxima de 120 meses.

