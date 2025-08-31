Logo R7.com
Estadual é campeão da Copa Vitória das Comunidades; veja como foi

Jogadoras do Estadual comemoram título da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Estadual vence o Luso Serrano...

Folha Vitória|Do R7

Jogadoras do Estadual comemoram título da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) O Estadual é o campeão da Copa Vitória das Comunidades. O time conquistou o seu terceiro título nas últimas quatro edições: ganhou em 2022, 2023 e 2025.

