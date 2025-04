Estande da VPorts e Liga de Marketing conquistam prata na Intermodal South America 2025 A VPorts, a primeira autoridade portuária privada do país, responsável pela administração dos terminais de Vitória, Vila Velha e Barra... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 00h19 (Atualizado em 29/04/2025 - 00h19 ) twitter

A VPorts, a primeira autoridade portuária privada do país, responsável pela administração dos terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, em parceria com a Liga de Marketing, celebrou mais uma conquista de peso na 29ª edição da Intermodal South America: o estande da empresa foi premiado com a medalha de prata, um reconhecimento de destaque em meio a mais de 550 expositores que participaram do maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América do Sul, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo. A Intermodal é reconhecida como o principal palco de inovações do setor, atraindo líderes empresariais, gestores públicos e formadores de opinião de toda a América Latina.

