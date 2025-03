Estrela do SBT acusa Otávio Mesquita de estupro e apresentador quebra o silêncio após vídeo exposto: “Fui usado” Otávio Mesquita foi denunciado ao MP-SP (Foto: Reprodução) Ex-assistente de palco de Danilo Gentili denunciou jornalista ao Ministério... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h07 ) twitter

Otávio Mesquita foi denunciado ao MP-SP (Foto: Reprodução)

O apresentador Otávio Mesquita, atualmente no SBT, foi acusado formalmente de estupro por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa “The Noite com Danilo Gentili“.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

