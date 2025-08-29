Estudante capixaba tem projeto lançado ao espaço pela Nasa em missão internacional
Estudante Barbara e Professor Luiz (Foto: Arquivo Pessoal)Estudante da rede estadual integrou missão internacional que enviou sementes...
A estudante Bárbara Rezende Martinelli, de 17 anos, viveu uma experiência histórica: teve seu projeto científico aprovado e lançado ao espaço pela Agência Espacial Americana (Nasa).
A estudante Bárbara Rezende Martinelli, de 17 anos, viveu uma experiência histórica: teve seu projeto científico aprovado e lançado ao espaço pela Agência Espacial Americana (Nasa).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível conquista!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível conquista!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: