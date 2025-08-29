Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estudante capixaba tem projeto lançado ao espaço pela Nasa em missão internacional

Estudante Barbara e Professor Luiz (Foto: Arquivo Pessoal)Estudante da rede estadual integrou missão internacional que enviou sementes...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A estudante Bárbara Rezende Martinelli, de 17 anos, viveu uma experiência histórica: teve seu projeto científico aprovado e lançado ao espaço pela Agência Espacial Americana (Nasa).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível conquista!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.