Estudante de 14 anos desaparece em Vila Velha e mãe faz apelo
Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)Vitória havia chegado da escola e disse que iria encontrar uma amiga e depois almoçaria...
Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal) A estudante Vitória Caliari Ramalho, de 14 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (14) e a família, desesperada, já acionou a polícia e pede ajuda para localizá-la.
