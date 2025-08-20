Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estudante de 14 anos desaparece em Vila Velha e mãe faz apelo

Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)Vitória havia chegado da escola e disse que iria encontrar uma amiga e depois almoçaria...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal) A estudante Vitória Caliari Ramalho, de 14 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (14) e a família, desesperada, já acionou a polícia e pede ajuda para localizá-la.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.