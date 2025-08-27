Logo R7.com
Estudantes aprendem sobre carreiras em feira das profissões nesta quarta

Foto: Divulgação/MultivixFeira apresenta profissões com vivências práticas para ajudar estudantes do ensino médio a escolherem carreira...

Folha Vitória|Do R7

A Multivix realiza a Feira das Profissões em suas unidades da Grande Vitória, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (27), das 8h às 17h. O evento é aberto a estudantes do ensino médio de forma gratuita.

