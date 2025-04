Estudantes de Medicina são investigadas pela polícia após debocharem de paciente transplantada Estudantes gravaram vídeo debochando de paciente (Foto: Reprodução / Redes sociais)A polícia investiga duas estudantes de Medicina... Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h06 ) twitter

Estudantes de medicina

Estudantes gravaram vídeo debochando de paciente (Foto: Reprodução / Redes sociais)A polícia investiga duas estudantes de Medicina suspeitas de praticarem injúria durante um vídeo gravado para as redes sociais, em que insinuam que a paciente Vitória Chaves da Silva, internada no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, precisou realizar um transplante do coração por erros cometidos por ela mesma.

