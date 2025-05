Estudo A Defesa da Fé com Bispo Nilton Patrício às quartas-feiras O Bispo Nilton Patrício convida todos para o estudo “A Defesa da Fé”, que acontece às quartas-feiras. Ele enfatiza a importância desse... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h24 ) twitter

O Bispo Nilton Patrício convida todos para o estudo “A Defesa da Fé”, que acontece às quartas-feiras. Ele enfatiza a importância desse momento para se conectar com Deus, desconectando-se das distrações do dia a dia. Durante o encontro, será realizada uma bênção da água, simbolizando a fé e a comunhão com o divino. O bispo compartilha sua experiência positiva com as reuniões, ressaltando que elas têm contribuído para seu crescimento espiritual.

