Estudo aponta falta de políticas para autistas adultos no Brasil

Adultos conversando, amigo autista - crédito: FreepikEstudo aponta falta de políticas para autistas adultos no Brasil

Folha Vitória

Folha Vitória

Folha Vitória

Adultos conversando, amigo autista - crédito: Freepik Pesquisa publicada na revista científica Foco indica que, apesar de avanços na legislação brasileira sobre os direitos da pessoa autista, a ausência de políticas públicas voltadas para a vida adulta mantém uma situação de “invisibilidade institucionalizada”. O levantamento foi realizado pelos pesquisadores André Luiz Alvarenga de Souza e Sabrina Inacio Massuda.

