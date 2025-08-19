Estudo aponta falta de políticas para autistas adultos no Brasil
Adultos conversando, amigo autista - crédito: Freepik Pesquisa publicada na revista científica Foco indica que, apesar de avanços na legislação brasileira sobre os direitos da pessoa autista, a ausência de políticas públicas voltadas para a vida adulta mantém uma situação de “invisibilidade institucionalizada”. O levantamento foi realizado pelos pesquisadores André Luiz Alvarenga de Souza e Sabrina Inacio Massuda.
Para entender mais sobre essa questão e as implicações para a vida dos autistas adultos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
