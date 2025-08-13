Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Estudo aponta que Pix gerou economia de R$ 106,7 bilhões a brasileiros

O Pix ainda tem funcionalidades que vão ficar disponíveis aos usuários e devem gerar ainda mais economia. Crédito: Bruno Peres/Agência...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O Pix ainda tem funcionalidades que vão ficar disponíveis aos usuários e devem gerar ainda mais economia. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Para saber mais sobre como o Pix está transformando a economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.