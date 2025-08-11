Estudo aponta que risco de infarto é maior na segunda-feira Imagem de stefamerpik no FreepikPesquisa irlandesa mostra que o risco de infarto do tipo STEMI é até 13% maior nas segundas-feiras Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h58 ) twitter

A segunda-feira não é apenas o dia mais difícil para acordar cedo, mas também pode representar um risco para a saúde cardíaca. Um estudo feito na Irlanda, com 10.528 pacientes internados entre 2013 e 2018, identificou que o risco de infarto do tipo STEMI é cerca de 13% maior no primeiro dia útil da semana.

Para saber mais sobre os riscos e como se prevenir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

