Estudo aponta que risco de infarto é maior na segunda-feira
Imagem de stefamerpik no FreepikPesquisa irlandesa mostra que o risco de infarto do tipo STEMI é até 13% maior nas segundas-feiras
A segunda-feira não é apenas o dia mais difícil para acordar cedo, mas também pode representar um risco para a saúde cardíaca. Um estudo feito na Irlanda, com 10.528 pacientes internados entre 2013 e 2018, identificou que o risco de infarto do tipo STEMI é cerca de 13% maior no primeiro dia útil da semana.
Para saber mais sobre os riscos e como se prevenir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
