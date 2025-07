Estudo identifica quatro subtipos distintos de autismo Garoto autista em terapia - Crédito: FreepikEstudo identifica quatro subtipos distintos de autismo Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 00h37 ) twitter

Folha Vitória

Garoto autista em terapia - Crédito: Freepik Pesquisadores da Universidade de Princeton (EUA) e da Fundação Simons identificaram quatro subtipos clínicos e genéticos distintos de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O estudo foi publicado na terça-feira passada (8) na revista Nature Genetics e utilizou dados do Spark, um dos maiores levantamentos genéticos sobre autismo, financiado pela Fundação Simons.

