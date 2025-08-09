EVA Desk vence o 1º episódio do reality Espírito Startups Foto: Everton NunesAo final das apresentações, a EVA Desk foi escolhida como a vencedora do episódio e garantiu sua vaga na grande... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O primeiro episódio da 5ª temporada do Espírito Startups foi exibido, neste sábado (09), na TV Vitória/Record, com nove empresas capixabas competindo pelo prêmio de R$ 500 mil. Ao final das apresentações, a EVA Desk foi escolhida como a vencedora do episódio e garantiu a sua vaga na grande final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

O Segredo dos Grandes Líderes: Perguntar Mais e Transformar Melhor

Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a adultização de crianças?

Instituto de reabilitação do ES recebe pinguim resgatado da Bahia