EVA Desk vence o 1º episódio do reality Espírito Startups
O primeiro episódio da 5ª temporada do Espírito Startups foi exibido, neste sábado (09), na TV Vitória/Record, com nove empresas capixabas competindo pelo prêmio de R$ 500 mil. Ao final das apresentações, a EVA Desk foi escolhida como a vencedora do episódio e garantiu a sua vaga na grande final.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!
