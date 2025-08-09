Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

EVA Desk vence o 1º episódio do reality Espírito Startups

Foto: Everton NunesAo final das apresentações, a EVA Desk foi escolhida como a vencedora do episódio e garantiu sua vaga na grande...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O primeiro episódio da 5ª temporada do Espírito Startups foi exibido, neste sábado (09), na TV Vitória/Record, com nove empresas capixabas competindo pelo prêmio de R$ 500 mil. Ao final das apresentações, a EVA Desk foi escolhida como a vencedora do episódio e garantiu a sua vaga na grande final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.