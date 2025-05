Evento de RH discute semana de quatro dias e saúde mental nas empresas Congresso é promovido pela ABRH-ES e contará com mais de 20 painelistas nacionais e internacionais. Foto: Divulgação/Conexa HO "Conexa... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 17h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h44 ) twitter

Congresso é promovido pela ABRH-ES e contará com mais de 20 painelistas nacionais e internacionais. Foto: Divulgação/Conexa H A semana de quatro dias e a saúde mental de colaboradores. São dois dos temas que serão discutidos no Conexa H, um evento sobre gestão de pessoas com mais de 20 palestrantes e painelistas para debater tendências, desafios, projetos e inovação no mundo corporativo. Essa é a 35ª edição do congresso e contará com a realização de palestras simultâneas no palco principal.

