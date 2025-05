Evento “Exagerado” vai abrir 2.800 postos de trabalho temporários na edição de 2025 Evento acontece no Pavilhão de Carapina. Foto: Reprodução/Redes Sociais ExageradoInteressados nas vagas temporárias do Exagerado podem... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 15h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h21 ) twitter

Evento acontece no Pavilhão de Carapina. Foto: Reprodução/Redes Sociais Exagerado O evento de varejo, Exagerado, vai abrir 2.800 postos de trabalho na edição deste ano. Entre os cargos estão: atendente de loja, auditor de stand, promotor de vendas, aplicador de pesquisa, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais.

