Everaldo marca de novo, Fluminense vence o Grêmio e quebra jejum Foto: Marcelo Gonçalves/FFCO Tricolor não vencia pela competição desde o retorno da Copa do Mundo de Clube Folha Vitória|Do R7 03/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 08h57 )

Foto: Marcelo Gonçalves/FFC O Fluminense quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o Grêmio, neste sábado (02), no Maracanã, pela 18ª rodada, com gol de Everaldo, que ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. O triunfo também derrubou um jejum de seis anos sem ganhar do time gaúcho, que tinha um retrospecto favorável de um empate e sete vitórias.

