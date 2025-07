Ex-Desportiva decide e Jockey vence o Central City na Copa Vitória das Comunidades Tatá comemora o gol da vitória do Jockey (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Campeão do Capixabão de 2016 pela Desportiva, Tatá faz... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 23h37 ) twitter

Folha Vitória

Tatá comemora o gol da vitória do Jockey (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O Jockey estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Central City na Copa Vitória das Comunidades. Em jogo válido pelo Grupo B, os dois que representam a região do Centro de Vitória se enfrentaram no campo do Lolão, na noite desta terça-feira (8).

