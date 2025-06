Ex-integrante do Raça Negra morre após ser achado desacordado na rua de São Paulo Foto: Reprodução/ RecordMúsico enfrentava dependência química e vivia em situação de rua. Ele foi encontrado desacordado na rua e morreu... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Record O violonista Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, morreu nesta quinta-feira (5), em São Paulo. Ex-integrante do grupo Raça Negra, ele foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste no último sábado (31) e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu.

Para mais detalhes sobre a vida e a trágica morte de Edson Café, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Operação apreende 51 veículos novos em supermercado de Linhares; veja motivo

ES está entre os estados que não cumprem prazo para analisar medidas protetivas

A necessária limitação do poder político para a felicidade individual