Ex-marido agride enfermeira e é imobilizado pelo filho de 15 anos Foto: Reprodução/TV VitóriaA vítima contou que o homem estava alcoolizado, foi à casa dela para buscar os filhos e começou a discutir... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h58 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma enfermeira de 49 anos foi agredida pelo ex-marido, de 53, dentro da própria residência, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, após se recusar a entregar uma faca ao suspeito. O caso aconteceu na tarde do último domingo (13), durante uma visita do homem aos filhos.

