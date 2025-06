Ex-marido de Ana Hickmann é condenado por difamar Edu Guedes Ana Hickmann publicou um vídeo falando sobre o relacionamento com o ex, Alexandre Correa (Foto: Reprodução/Instagram)Juíza entendeu... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ana Hickmann publicou um vídeo falando sobre o relacionamento com o ex, Alexandre Correa (Foto: Reprodução/Instagram) O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado a três anos de prisão pelo crime de difamação contra o chef e apresentador Edu Guedes, atual companheiro de Ana.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Noite do Coreano leva sabores dos doramas para jantar em Vila Velha

Seis cidades do ES batem recorde e registram a madrugada mais fria do ano

Comandante-geral da PM passa mal e faz exames em hospital