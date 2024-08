Ex-marido é preso após invadir casa da ex-companheira em Cariacica Foto: Foto: Hélio Filho/Secom Uma mulher de 29 anos teve a casa invadida pelo ex-marido de 37 anos após o homem invadir... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher de 29 anos teve a casa invadida pelo ex-marido de 37 anos após o homem invadir a casa dele. O suspeito, segundo a polícia, não aceita o fim do relacionamento com a vítima. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1°), no bairro Boa Sorte, em Cariacica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• O pão mofou? Saiba o que fazer e se faz mal a saúde

• Homem invade a casa da ex, é expulso e acaba preso em Cariacica

• Conheça 5 alimentos que parecem saudáveis, mas nem sempre são