Ex-policial e pai do vice-presidente da Câmara do RJ é preso por tráfico de armas Foto: Carlaile José Rodrigues/PCERJEdson Batista dos Santos Filho é pai do vereador William Coelho e se entregou voluntariamente à...

Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

