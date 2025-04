Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos vítima de AVC (Reprodução: Instagram/@eukarensilvaoficial)Karen silva já estava internada há alguns dias e faleceu na última quarta-feira Folha Vitória|Do R7 24/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h01 ) twitter

A cantora Karen Silva, que participou da edição de 2020 do programa The Voice Kids, morreu na última quarta-feira (23), após ficar internada alguns dias no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ).

