Experiência sensorial em noite de trufas italianas com jantar harmonizado

A Noite de Trufas Gran Cave trouxe para Vitória as preciosas trufas italianas, “o diamante negro da gastronomia”. Foram duas noites de reservas esgotadas na charmosa casa da Mata da Praia, que já anunciou novas edições em breve. Sob a batuta da sommelière Francielly Ramos e do chef Harum Katharian, o menu foi uma viagem ao universo das trufas negras do Piemonte, uma experiência intimista e sensorial desenhada para apaixonados pela joia do terroir europeu. Entre os rótulos, Fisetta Barbera D’Alba DOC 2023 e Prunotto Barolo DOCG 2019.

