Explosivos encontrados em Vila Velha geram alerta e fechamento de rua Os artefatos explosivos, encontrados na rua Getúlio Freire, no bairro Divino Espírito Santo. Uma equipe do Esquadrão Anti-Bombas detonou... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco bananas de dinamite, um tipo de explosivo, foram localizadas em um terreno baldio no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e a polícia isolou uma rua do local no início da tarde desta sexta-feira (30).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom revela nova forma de Zelda

• Time capixaba de basquete em cadeira de rodas vai buscar título brasileiro

• Doação e holding são estratégias de sucessão patrimonial para otimizar herança