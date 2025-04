Exportação de mamão capixaba avança 26% no primeiro trimestre As exportações capixabas de mamão apresentaram um desempenho positivo no início de 2025. O estado movimentou US$ 7,799 milhões no primeiro... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 00h39 (Atualizado em 28/04/2025 - 00h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As exportações capixabas de mamão apresentaram um desempenho positivo no início de 2025. O estado movimentou US$ 7,799 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 28% em comparação aos US$ 6,093 milhões exportados no mesmo período do ano anterior. Em volume, as exportações capixabas passaram de 4,412 mil toneladas para 5,573 mil toneladas, alta de 26,30%.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Autismo na vida adulta expõe falhas estruturais em políticas públicas e serviços de saúde

Empresários capixabas adquirem Hotel Vitória Palace, anexo ao Centro da Praia

Fenômeno das redes sociais, Nikolas Ferreira estreia turnê em Vitória