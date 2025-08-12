Logo R7.com
Exportações brasileiras para os EUA batem recorde para julho

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVendas somam US$ 23,7 bilhões entre janeiro e julho, alta de 4,2%, impulsionadas por antecipação de...

Folha Vitória|Do R7

As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 23,7 bilhões (R$ 127,743 bilhões) entre janeiro e julho de 2025, crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024, conforme o Monitor do Comércio Brasil-EUA, da Amcham Brasil. O resultado é o maior já registrado para o período.

