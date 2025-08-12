Exportações brasileiras para os EUA batem recorde para julho Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVendas somam US$ 23,7 bilhões entre janeiro e julho, alta de 4,2%, impulsionadas por antecipação de... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 23,7 bilhões (R$ 127,743 bilhões) entre janeiro e julho de 2025, crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024, conforme o Monitor do Comércio Brasil-EUA, da Amcham Brasil. O resultado é o maior já registrado para o período.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse recorde nas exportações!

Leia Mais em Folha Vitória:

Adolescente detido pilotava moto usada no ataque na Grande Santa Rita

The Sintonia Chronicles e Infinitevania vencem mostra gamer da Headscon

7 sinais de que algo na saúde pode não estar bem – e que costumam ser ignorados