Exportações brasileiras para os EUA batem recorde para julho
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVendas somam US$ 23,7 bilhões entre janeiro e julho, alta de 4,2%, impulsionadas por antecipação de...
As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 23,7 bilhões (R$ 127,743 bilhões) entre janeiro e julho de 2025, crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024, conforme o Monitor do Comércio Brasil-EUA, da Amcham Brasil. O resultado é o maior já registrado para o período.
