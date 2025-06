Exportações de café do Brasil caem 33% em maio, mas receita cresce 21% As exportações brasileiras de café somaram 2,963 milhões de sacas de 60 kg em maio deste ano, uma queda de 33,3% em relação às 4,446... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 00h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As exportações brasileiras de café somaram 2,963 milhões de sacas de 60 kg em maio deste ano, uma queda de 33,3% em relação às 4,446 milhões embarcadas no mesmo mês de 2024. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Apesar da retração no volume, a receita cambial subiu 21,1% no comparativo anual, passando de US$ 1,027 bilhão para US$ 1,243 bilhão.

Para mais detalhes sobre essa situação do mercado de café, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Autismo na vida adulta – entrevista com a psicóloga Renata Teixeira (Parte 2)

Coquetel concorrido para lançamento de cobiçado perfume de nicho

Advogado no TJES: novo desembargador promete “ética, equilíbrio e pacificação”