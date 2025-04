Exportações do agronegócio em março crescem 12,5% ante março de 2024 Foto: Claudio Neves/Portos do ParanáPrincipais produtos exportados no mês foram soja em grãos, café verde, carne bovina in natura,... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 14h46 ) twitter

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram em março US$ 15,64 bilhões, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é o segundo maior para o mês e 12,5% superior ao obtido em março de 2024, o equivalente a um aumento de US$ 1,74 bilhão ante os US$ 13,09 bilhões registrados um ano antes.

