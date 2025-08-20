Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exportações, emprego e investimentos tendem a recuar devido a tarifaço

Foto: Tânia Rêgo/Agência BrasilÍndice que mede a expectativa de exportações da indústria para os próximos seis meses recuou 5,1 pontos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O tarifaço norte-americano contra produtos brasileiros pode fazer com que, pela primeira vez em 21 meses, as exportações do Brasil apresentem queda. O mesmo deverá ocorrer com investimentos e com os índices de emprego na indústria nacional.

Para entender melhor as implicações dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.