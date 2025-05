Exposição em Alfredo Chaves vai reunir os cavalos mais premiados do Brasil Festa do Clube do Cavalo acontece do dia 28 de maio ao 1º de junho em Alfredo Chaves. Foto: Divulgação/Clube do CavaloFesta do Clube... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 08h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h03 ) twitter

Festa do Clube do Cavalo acontece do dia 28 de maio ao 1º de junho em Alfredo Chaves. Foto: Divulgação/Clube do Cavalo Um festival no parque de exposições de Alfredo Chaves irá reunir cerca de 200 cavalos premiados e registrados de diversas regiões do Brasil entre os dias 28 de maio e 1º de junho. Além dos animais, o evento com entrada franca terá atrações musicais e rodeio.

