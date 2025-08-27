Exposição para comemorar centenário de Sergio Rodrigues na Stampa Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 23h57 ) twitter

Com Carmem e Carmel. Carmem Dolores, Guilherme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto receberam com almoço na Stampa, em torno do legado do mestre do design brasileiro, Sergio Rodrigues. Joana Estellita, gerente comercial do Sergio Rodrigues Atelier, veio a Vitória para conduzir um talk e apresentar o mais novo lançamento da marca: a Poltrona Carmel. A peça, inédita no Brasil, inaugura uma série de projetos comemorativos que celebrarão o centenário de Sergio Rodrigues em 2027.

Saiba mais sobre essa celebração e outros detalhes acessando a matéria completa no Folha Vitória.

