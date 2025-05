Exposição reúne obras de arte de alunos de ONG no Shopping Vitória Foto: DivulgaçãoMostra reúne pinturas, desenhos e texturas produzidos por alunos da instituição Montanha da Esperança, de Cariacica... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 17h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 17h15 ) twitter

A instituição Montanha da Esperança promove neste sábado (25), no Shopping Vitória, uma exposição com obras de alunos do seu tradicional curso de artes.

