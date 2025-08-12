Exposição sobre cultura material africana abre na GAP/UFES Máscara Grupo Cultural Fang. Sul dos Camarões/Gabão. Madeira policromada, fibra vegetal. 52 x 26 x 22 cm. Foto: Rafael CostaAbre nesta... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Máscara Grupo Cultural Fang. Sul dos Camarões/Gabão. Madeira policromada, fibra vegetal. 52 x 26 x 22 cm. Foto: Rafael Costa O Centro de Artes da UFES, por meio da Galeria Arte e Pesquisa (GAP), inaugura a exposição “Arte Africana: Máscaras e Esculturas”, a partir de 14 de agosto de 2025. Trata-se de uma amostra significativa do acervo da Coleção África da Editora BEI, que engloba a cultura material de diversos povos e grupos culturais que compõem o continente africano. A curadoria é de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo da Silva e Danilo Garcia, este responsável pelo projeto expográfico e produção executiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa exposição imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma preso por suspeita de corrupção

LoL com WASD é real e chega em breve no game

“Boa noite, Cinderela”: ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil