Exposição sobre cultura material africana abre na GAP/UFES
Máscara Grupo Cultural Fang. Sul dos Camarões/Gabão. Madeira policromada, fibra vegetal. 52 x 26 x 22 cm. Foto: Rafael Costa O Centro de Artes da UFES, por meio da Galeria Arte e Pesquisa (GAP), inaugura a exposição “Arte Africana: Máscaras e Esculturas”, a partir de 14 de agosto de 2025. Trata-se de uma amostra significativa do acervo da Coleção África da Editora BEI, que engloba a cultura material de diversos povos e grupos culturais que compõem o continente africano. A curadoria é de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo da Silva e Danilo Garcia, este responsável pelo projeto expográfico e produção executiva.
