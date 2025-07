ExpoVinhos começa nesta quarta e reúne mais de mil rótulos de 16 países Feira terá concurso de vinhos. Foto: Distribuição/ExpoVinhosVisitantes do ExporVinhos poderão degustar vinhos de vários países e regiões... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Feira terá concurso de vinhos. Foto: Distribuição/ExpoVinhos A capital capixaba recebe nos dias 2 e 3 de julho, no Clube Álvares Cabral, a 15ª edição da ExpoVinhos Vitória. Em formato de degustação de vinho, o evento reúne mais de 60 expositores com 1,2 mil rótulos de 16 países, além de uma programação com palestras, concurso e curso para profissionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

PM é preso após desaparecimento de adolescente em São Mateus

Réus do caso Hotel da Ilha são condenados a 39 anos de prisão

Idoso de 84 anos é agredido após suspeita de abuso sexual de criança