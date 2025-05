Fábio Jr. faz show em Vitória neste sábado Fábio Jr apresenta show em Vitória no sábado (Foto: Dudu Biagio)Cantor apresenta a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” com... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h47 ) twitter

Fábio Jr apresenta show em Vitória no sábado (Foto: Dudu Biagio) Fábio Jr. está de volta a Vitória com a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, e os fãs capixabas poderão curtir o show neste sábado (17). A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 21h30.

