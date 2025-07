Fábio Porchat estrela campanha de Baterias Moura, criada pela Ampla, para divulgar serviço de delivery da marca Na hora do aperto, agilidade faz toda a diferença. Para quem depende do carro no dia a dia, não dá para esperar quando a bateria falha... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h17 ) twitter

Na hora do aperto, agilidade faz toda a diferença. Para quem depende do carro no dia a dia, não dá para esperar quando a bateria falha. É preciso uma solução rápida, confiável e que vá até você. Esse é o mote da nova campanha nacional do Moura Fácil, delivery oficial da Baterias Moura, criada pela Ampla e estrelada por Fábio Porchat, apostando em tom leve e bem-humorado. O ator e comediante conversa diretamente com o público em três filmes.

Para saber mais sobre essa campanha divertida e inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

