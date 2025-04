Faculdade capixaba firma parceria com o Hospital Sírio-Libanês Crédito da foto: divulgaçãoCom duração de um ano e carga horária total de 90 horas, o programa é destinado a estudantes de Medicina... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h45 ) twitter

Crédito da foto: divulgação Os futuros médicos matriculados na Multivix agora têm a oportunidade de participar do Experiência Sírio-Libanês, programa de mobilidade acadêmica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, considerado um dos mais importantes centros médicos do mundo. As inscrições estarão abertas até esta quarta-feira (02), que devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online. O resultado será divulgado até 5 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

