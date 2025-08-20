Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Faixa em rua no Centro de Vitória é interditada para obra da Cesan

Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaPrevisão é que o serviço na Rua Henrique Moscoso será concluído até a tarde desta quarta-feira (20...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Uma das faixas da Rua Henrique Novaes, no Centro de Vitória, precisou ser interditada nesta quarta-feira (20) para a realização de uma obra da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.