Falso cliente assalta motociclista por aplicativo na Serra
Foto: Reprodução/Tv VitóriaSuspeito do crime, um jovem de 18 anos, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima, de...
Foto: Reprodução/Tv Vitória Um motociclista por aplicativo foi vítima de um assalto em Porto Canoa, na Serra. O suspeito do crime, um jovem de 18 anos identificado como Luis Fernando Boone Miguel, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima.
