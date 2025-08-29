Falso cliente assalta motociclista por aplicativo na Serra Foto: Reprodução/Tv VitóriaSuspeito do crime, um jovem de 18 anos, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima, de... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Tv Vitória Um motociclista por aplicativo foi vítima de um assalto em Porto Canoa, na Serra. O suspeito do crime, um jovem de 18 anos identificado como Luis Fernando Boone Miguel, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Pedágio de graça para motos já está valendo na BR-101; veja as mudanças

Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val