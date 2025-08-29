Logo R7.com
Falso cliente assalta motociclista por aplicativo na Serra

Foto: Reprodução/Tv VitóriaSuspeito do crime, um jovem de 18 anos, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima, de...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Tv Vitória Um motociclista por aplicativo foi vítima de um assalto em Porto Canoa, na Serra. O suspeito do crime, um jovem de 18 anos identificado como Luis Fernando Boone Miguel, foi preso no local após tentar levar a motocicleta da vítima.

