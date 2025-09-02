Logo R7.com
Falso cliente rouba bolo e saqueia caixa de loja na Praia da Costa; veja vídeo

Foto: Reprodução/Tv VitóriaO homem pediu um bolo de chocolate e tentou pagar com nota falsa, mas logo depois anunciou o assalto

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Tv Vitória Um homem se passou por cliente e assaltou uma loja de bolos na Praia da Costa, em Vila Velha, deixando um prejuízo de quase R$ 300. Ele roubou um bolo de chocolate e levou o dinheiro que estava no caixa.

