Falso cliente rouba bolo e saqueia caixa de loja na Praia da Costa; veja vídeo
Foto: Reprodução/Tv VitóriaO homem pediu um bolo de chocolate e tentou pagar com nota falsa, mas logo depois anunciou o assalto
Foto: Reprodução/Tv Vitória Um homem se passou por cliente e assaltou uma loja de bolos na Praia da Costa, em Vila Velha, deixando um prejuízo de quase R$ 300. Ele roubou um bolo de chocolate e levou o dinheiro que estava no caixa.
